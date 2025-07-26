Biri 17, diğeri 18 yaşında... Serinlemek için baraja giren gençlerden acı haber

Samsun'da baraj gölüne giren iki genç boğuldu.

Muhammed Emin Yaman (17) ve Tuncay Gençtürk (18), serinlemek amacıyla 19 Mayıs Baraj Gölü'ne girdi.

Yaman ile Gençtürk'ün bir süre sonra suda gözden kaybolması üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

Olay yerine AFAD ile İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıç ekiplerince yapılan çalışma sonucu, iki gencin cesetleri sudan çıkarıldı.