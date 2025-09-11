Biri 25, diğeri 16 yıl hapis cezası almıştı: Niğde'de yakalandılar
Niğde'de birinin 25 yıl, diğerinin 16 yıl hapis cezası bulunan iki firari yakalandı. Firari hükümlüler, cezaevine teslim edildi.
Niğde'de hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş 25 yıl 3 ay 20 gün ile 16 yıl 9 ay 2 gün hapis cezası bulunan iki firari yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçileri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, haklarında hırsızlık suçundan 25 yıl 3 ay 20 gün kesinlenmiş hapis cezası bulunan M.A. ile 16 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Z.Y. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
