Biri çocuk, iki kişi hayatını kaybetti: Artvin'de feci kaza

Araçta bulunan Yasin K.(23), Enes Nadir. G.(25), Ebrar Üçüncü (19) ve motosiklet sürücüsü Mert Saman olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan müdahalelerin ardından motosiklet sürücüsü 13 yaşındaki Mert Saman ve 19 yaşındaki Ebrar Üçüncü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yanndan kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, diğer yaralıların tedavisi hastanede sürüyor.