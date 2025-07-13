Biri çocuk, iki kişi hayatını kaybetti: Artvin'de feci kaza

Artvin'de meydana gelen trafik kazasında biri 13, diğeri 19 yaşında iki kişi hayatını kaybetti. Kazada, iki kişi de yaralandı.

Biri çocuk, iki kişi hayatını kaybetti: Artvin'de feci kaza

Artvin'in Hopa ilçesinde henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Hopa Liman Kavşağı'nda seyir halindeyken motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü olduğu öğrenilen 13 yaşındaki Mert Saman çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak yaralandı.

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Çarpmanın ardından kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Araçta bulunan Yasin K.(23), Enes Nadir. G.(25), Ebrar Üçüncü (19) ve motosiklet sürücüsü Mert Saman olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar.

Biri çocuk, iki kişi hayatını kaybetti: Artvin'de feci kaza - 1 Olay yeri

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan müdahalelerin ardından motosiklet sürücüsü 13 yaşındaki Mert Saman ve 19 yaşındaki Ebrar Üçüncü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yanndan kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, diğer yaralıların tedavisi hastanede sürüyor.

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