Biri kırmızı kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve 19 güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam 9 eyleme katıldıkları tespit edilen iki teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında, "Kırmızı kategoride yer alan sözde Botan Saha Eyalet Sorumlusu Beritan Amara Kod adlı Sultan Dağ ile Zeynep Cûdî Kod adlı Zeynep Nibat isimli teröristler Batman ili Gercüş ilçesi kırsalında etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Beritan Amara (K) adlı Sultan Dağ, Zeynep Cûdî (K) adlı Zeynep Nibat adlı teröristlerin;



-29 Şubat 2016 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP’li saldırı sonucu 5 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,



-Şırnak ili Merkez ilçesinde 07 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen operasyonda silahlı saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemine,



-19 Haziran 2018 tarihinde Şırnak ili Güçlükonak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP’li saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 2 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,



-23 Ekim 2018 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,



-09 Aralık 2019 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP’li saldırı sonucu 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 9 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,



-16 Haziran 2019 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,



-27 Nisan 2020 tarihinde Şırnak ili Merkez ilçesi kırsalında birliğe dönüş yapan sivil araca yönelik düzenlenen EYP’li saldırıda 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine katıldıkları tespit edildi.

BAYRAM TATİLİ SÜRESİNCE 11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yerlikaya ayrıca, Bayram tatili süresince 2’si KIRMIZI, 4’ü TURUNCU, 2’si GRİ kategoride olan toplam 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.