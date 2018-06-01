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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), 25-31 Mayıs'ta Diyarbakır, Mardin ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda biri sözde lider kadroda olmak üzere 34 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 25-31 Mayıs'ta terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Mardin ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi.



Operasyonlarda biri sözde lider kadroda olmak üzere 34 terörist etkisiz hale getirildi, 21 el yapımı patlayıcı ve 22 silah mevzisi, sığınak ve barınak imha edildi.



Operasyonlarda 5 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.



Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 5 bin 413 kişi yakalandı.



PKK/KCK'nın en önemli finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesi 20 bin kök kenevir, 1,5 ton kaçak akaryakıt, 33 bin 912 paket kaçak sigara ve 10 kaçak cep telefonu ele geçirildi.



Operasyonlarla PKK/KCK üzerinde oluşturulan baskı neticesinde terör örgütünün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlandı.



SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ OPERASYONLAR



Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez ve Cerablus arasında bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.



Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama, temizleme çalışmaları sürdürülürken PKK/KCK/PYD/YPG terörist unsurlarının, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildi.



Bu kapsamda zaman zaman Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verildi. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı ve yerel yönetimlerin desteklenmesi gibi) çalışmalarına katkı sağlandı.



İdlib bölgesinde de 13 Ekim 2017'den bugüne kadar 12 gözlem noktası tesis edilerek faaliyete geçirildi.



AFRİN'DE 226 MAYIN VE 1208 EYP İMHA EDİLDİ



TSK birliklerince, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanırken Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edildi.



Ayrıca, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4 bin 486 oldu.



Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 asker şehit olurken 233 asker yaralandı.



Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülürken harekat kapsamında bugüne kadar 226 mayın ve 1208 EYP imha edildi.



Bilgilendirmede Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır."

