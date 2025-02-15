Birinci Dünya Savaşı’nda esir olan askerin mektubu 107 yıl sonra Samsun'da torunlarına ulaştı

Mektubun Osmanlıcadan çevirisinde ise “Muhterem Hilal-i Ahmer Cemiyetine, Bendeleri iki ayağını millet vatan yolunda kaybetmiş ve üç sene Rusya’da esir bulunduğumdan meyus değilim. Dört seneden beri efrad-ı ailemden bir haber alamadığımdan meyusum. Lütfen ailemin haberini cemiyet-i muhteremeden beklerim. Trabzon Vilayeti Samsun Sancağı Kavak Nahiyesi Göçebe Köyünden Çakır Ahmet Oğullarından Şerif Çavuşa” yazdığı ifade edildi.



"TARİHİ BİR AN YAŞIYORUZ"



Ailenin torunlarından Osman Çakır, “Tarihi bir an yaşıyoruz. Yıllar sonra karşılarına çıkan bu sürpriz ile çok şaşırdık. Bu durum bizi çok mutlu etti ve duygulandırdı. Şakir dedemizin esir düştüğünü biliyorduk ama akıbeti hakkında herhangi bir bilgimiz yoktu” dedi.



Ziyarette konuşan Niyazi Altun, “Yoğun bir çalışmanın sonucunda aileye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ailenin mektuptan haberlerinin yokmuş, köy adının mektupta yanlış okunduğu için aileye ulaşmamış. Böyle tarihi bir hadisenin gerçekleşmesinden dolayı gerçekten çok mutlu olduk” diye konuştu.