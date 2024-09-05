Birinci kattan düşen çocuğun burnu bile kanamadı

8 yaşındaki Mert Ali G., Fevzi Çakmak Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde bulunan evinde kardeşiyle birlikte oyun oynamaya başladı. Odada bulunan bazanın üstüne çıkan küçük Mert, açık pencere camından dengesini kaybederek pencereden düştü.



Bir mobilya firmasına ait içerisinde tahta parçası bulunan çuvalların üzerine düşen küçük çocuğun burnu bile kanamazken, çevredeki esnaf ve vatandaşların müdahalesiyle çocuk, kontrol amaçlı ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.



Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.