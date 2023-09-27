Birlikte hastaneye giden iki arkadaş kavga etti: Arbede yaşandı

İnegöl Devlet Hastanesi acil servisinde birlikte hastaneye giden arkadaşlar arasında çıkan kavgayı polis ekipleri yoğun çaba sonucu ayırdı.

Birlikte hastaneye giden iki arkadaş kavga etti: Arbede yaşandı

Olay, saat 00.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi'ndeki İnegöl Devlet Hastanesi acil servis girişinde meydana geldi.

ARBEDE YAŞANDI

Acile servisine hastalık nedeniyle tedavi olmaya giden arkadaşlar Özcan K. (21) ve İsmail K. (20), muayene için sıra beklemeye başladılar. İki arasında küfürleşmeden dolayı tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada İsmail K. belindeki silahı arkadaşına doğrulttu. Özcan K., arkadaşının elindeki tabancayı aldı. Kavgaya iki tarafın yakınları da dahil olunca arbede yaşandı.

Birlikte hastaneye giden iki arkadaş kavga etti: Arbede yaşandı - 1

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kavgayı zorlukla sonlandırdı. sonucu Özcan K. hafif şekilde yaralandı. Yaralı, hastanede tedavi altına alınırken kavga eden 2 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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