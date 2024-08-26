Zonguldak'ta dehşet: Birlikte yaşadığı ablası, eniştesi ve 2 yeğenini bıçakladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Oğuz Ş. (39), birlikte yaşadığı ablası Emine (42), eniştesi İhsan (45) ve yeğenleri Berat (20) ve Sude Sezer’i (15) bıçaklayarak yaraladı.

Zonguldak'ta dehşet: Birlikte yaşadığı ablası, eniştesi ve 2 yeğenini bıçakladı

Olay saat 20.30 sıralarında Sarıkorkmaz Mahallesi Devrek yolu Caddesi’nde meydana geldi. Oğuz Ş. beraber yaşadığı ablası Emine ve eniştesi İhsan Sezer ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma üzerine Oğuz Ş. bıçakla ablası Emine ve eniştesi İhsan ve yeğenleri Berat ve Sude Sezer’i yaraladı.


Zonguldak'ta dehşet: Birlikte yaşadığı ablası, eniştesi ve 2 yeğenini bıçakladı - 1

Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, zanlı Oğuz Ş.'yi gözaltına aldı. Saldırganın şizofreni hastası olduğu iddia edilirken yaralanan aile bireyleri ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Emine Sezer ve Berat Sezer'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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