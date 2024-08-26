Zonguldak'ta dehşet: Birlikte yaşadığı ablası, eniştesi ve 2 yeğenini bıçakladı

Olay saat 20.30 sıralarında Sarıkorkmaz Mahallesi Devrek yolu Caddesi’nde meydana geldi. Oğuz Ş. beraber yaşadığı ablası Emine ve eniştesi İhsan Sezer ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma üzerine Oğuz Ş. bıçakla ablası Emine ve eniştesi İhsan ve yeğenleri Berat ve Sude Sezer’i yaraladı.





