Birlikte yaşadığı adamı bıçakladı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde birlikte yaşadığı kadın tarafından bıçaklanan M.B. ağır yaralandı.

Birlikte yaşadığı adamı bıçakladı

Kirişhane Mahallesi'nde A.Ç. ile birlikte yaşadığı M.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç., M.B.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan M.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

A.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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