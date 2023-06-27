Birlikte yaşadığı kadın tarafından öldürüldü

Düzce'de bir kişi, para meselesi yüzünden tartıştığı birlikte yaşadığı kadın tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.

Birlikte yaşadığı kadın tarafından öldürüldü
Birlikte yaşadığı kadın tarafından öldürüldü - 1

'de Yeliz Oltu (35), birlikte yaşadığı Ahmet Cömert'i (40) silahla öldürdü.

Olay, saat 03.00 sıralarında Aziz Yıldırım Bulvarı'nda meydana geldi.

Yeliz Oltu ile birlikte yaşadığı Ahmet Cömert arasında iddiaya göre para meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Sokak ortasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yeliz Oltu, Ahmet Cömert'e, tabancayla ateş etti.

Silah seslerini duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralanan Cömert, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yeliz Oltu, polis tarafından gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...