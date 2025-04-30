Birlikte yaşadığı kadına dehşeti yaşattı

Ereğlikapı Mahallesi 1415 Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında Emre Can A., birlikte yaşadığı Tuğba K.'yi dövüp sağ bacağı ve kolundan bıçaklayarak kaçtı.



Tuğba K.'nin ilk eşinden olan oğlu M.Ç., gürültüyü duyup odaya geldi. M.Ç. daha sonra annesinin telefonuyla polisi arayıp yardım istedi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

