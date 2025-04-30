Birlikte yaşadığı kadına dehşeti yaşattı
Aksaray'da bir kişi, birlikte yaşadığı kadını önce dövdü ardından bıçaklayarak kaçtı. Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalama çalışamaları sürüyor.
Ereğlikapı Mahallesi 1415 Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında Emre Can A., birlikte yaşadığı Tuğba K.'yi dövüp sağ bacağı ve kolundan bıçaklayarak kaçtı.
Tuğba K.'nin ilk eşinden olan oğlu M.Ç., gürültüyü duyup odaya geldi. M.Ç. daha sonra annesinin telefonuyla polisi arayıp yardım istedi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve gelen polis ekipleri, kadını ağlarken buldu. Yaralı kadın oğlu M.Ç. eşliğinde ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan Emre Can A.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kadına şiddet
- Polis Adliye
- Aksaray