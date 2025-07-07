Birlikte yaşadığı kadını döverek öldürdü: Samsun'da vahşet

Samsun'un Atakum ilçesinde iddiaya göre, 41 yaşındaki Kenan Gündoğdu, birlikte yaşadığı 44 yaşındaki Sevda Türker'i alkollü mekanda çalıştığı gerekçesiyle kıskanarak dövdü.

Ağır yaralanan kadın, olaydan iki gün sonra sabaha karşı fenalaşınca Kenan Gündoğdu tarafından özel bir hastaneye götürüldü.

TUTUKLANDI

Şüpheli Kenan Gündoğdu, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

17 Haziran'da sevk edildiği Samsun Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

