Birlikte yaşadığı kadını döverek öldürdü: Samsun'da vahşet
Samsun'da kıskançlık bahanesiyle birlikte yaşadığı adam tarafından dövülen Sevda Türker'i 22 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.
Samsun'un Atakum ilçesinde iddiaya göre, 41 yaşındaki Kenan Gündoğdu, birlikte yaşadığı 44 yaşındaki Sevda Türker'i alkollü mekanda çalıştığı gerekçesiyle kıskanarak dövdü.
Ağır yaralanan kadın, olaydan iki gün sonra sabaha karşı fenalaşınca Kenan Gündoğdu tarafından özel bir hastaneye götürüldü.
TUTUKLANDI
Şüpheli Kenan Gündoğdu, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
17 Haziran'da sevk edildiği Samsun Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
22 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Yoğun bakımda tedavi altında bulunan Sevda Türker, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.
Türker'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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