Birlikte yaşadığı kadını öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

İstanbul'da bir kadın daha cinayete kurban gitti.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Rıza Beler ile avukatı katıldı.



Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.



Mütalaada, 3 yıl birlikte yaşayan Rıza Beler ile maktul Umıda Tulyaganova'nın aralarında zaman zaman münakaşa yaşandığı anlatıldı.



Beler'in olay tarihinden 3 ay önce Tulyaganova'yı öldürmek için plan yaparak kaldırım taşını eve getirdiği belirtilen mütalaada, olay günü sanığın, eve erkek getirme meselesi nedeniyle tartıştığı maktulü kaldırım taşıyla kafa, yüz ve boyun belgesine vurarak öldürdüğü kaydedildi.



Sanık Beler'in, maktulün ölümü sonrasında kollarını eklem yerlerinden keserek derin dondurucuya koyduğu ifade edilen mütalaada, sanığın suçta kullandığı taşı 3 ay önce maktulü öldürmek amacıyla eve getirmesinin öldürme suçunun nitelikli halini oluşturduğu bilgisi paylaşıldı.

"CANAVARCA HİSLE VEYA EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRME"



Maktulün ölümünden sonra kollarının parçalandığı belirtilen mütalaada, bu nedenle öldürme suçunun "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" şeklindeki nitelikli halinin ise somut olayda oluşmadığı bilgisi verildi.



Sanık ile maktul arasında aldatma nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı tespit edilse de sadakat yükümlüğünün eşe karşı olabileceği vurgulanan mütalaada, bu nedenle Beler hakkında tahrik hükümlerini uygulamanın mümkün olmadığı belirtildi.



Mütalaada, bu kapsamda Rıza Beler'in "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.



Son sözleri sorulan sanık Beler, olay nedeniyle çok pişman olduğunu söyledi. Beler, "Böyle olmasını istemezdim. Beraatimi istiyorum." dedi.



Davayı karar bağlayan mahkeme heyeti, Rıza Beler'i "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.



Mahkeme, sanığa verilen cezada iyi hal ve haksız tahrik indirimlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.



NE OLMUŞTU?



Bahçelievler'de, 39 yaşındaki Özbekistan uyruklu Umida Tulyaganova 23 Mart'ta bir ikamette öldürülmüş bulunmuştu. İncelemede, Tulyaganova'nın birlikte yaşadığı 61 yaşındaki sanık Rıza Beler tarafından öldürüldüğü belirlenmişti.



Polis ekiplerince gözaltına alınan Beler tutuklanmıştı.