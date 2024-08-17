Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihar etti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihar etti

'den haberi geldi.

Bandırma ilçesi 100. Yıl Mahallesi 1514 Sokak'taki bir evde Fatma Aydovan, 12 yıldır birlikte yaşadığı İbrahim Ağzıkırık ile tartıştı.

İbrahim Ağzıkırık, tartıştığı Aydovan ile kadının ilk eşinden olan oğlu C.A.'yı silahla vurdu.

Fatma Aydovan olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu C.A ise yaralı olarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

İbrahim Ağzıkırık olayın ardından kendini de vurarak intihar etti.

Cenazeler Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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