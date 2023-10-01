Birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında öldürdü

Şanlıurfa’da, Suriye uyruklu Mustafa Cuma, birlikte yaşadığı Hadice Abdullah’ı sokak ortasında öldürdü. Emniyet güçleri tarafından yakalanan Cuma, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında öldürdü

’da bir kişi, birlikte yaşadığı Hadice Abdullah isimli kadını sokak ortasında öldürdü.

Olay, dün akşam Bamyasuyu Mahallesi’nde meydana geldi.

Suriye uyruklu Hadice Abdullah’ın sokakta kanlar içerisinde yerde yattığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hadice Abdullah, ağır yaralı olarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında öldürdü - 1

Acil serviste tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadının  cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

TUTUKLANDI

Hatice Abdullah’ı öldürdüğü belirlenen Suriye uyruklu Mustafa Cuma, polis ekiplerinin kısa süren çalışması sonucu suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Mustafa Cuma “kesici aletle kasten öldürme” suçundan tutuklandı. (DHA)

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