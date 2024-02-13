Birlikte yaşadığı kadını ve üvey oğlunu öldürdü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, birlikte yaşadığı kadın ile üvey oğlunu silahla vurarak öldüren kişi gözaltına alındı.

Birlikte yaşadığı kadını ve üvey oğlunu öldürdü

'in Şahinbey ilçesi Geylani Mahallesi 20. Cadde'deki evde, Cemal Y. (58) ile dini nikahlı eşi Gülhan Korkmaz (50) ve Korkmaz'ın oğlu Kasım Akkurt (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Cemal Y., yanındaki tabancayla Korkmaz ve Akkurt'a ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Korkmaz ve Akkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Anne-oğulun cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri Cemal Y.'yi gözaltına aldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...