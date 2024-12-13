Birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından bıçaklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, birlikte yaşadığı kadının 16 yaşındaki çocuğu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından bıçaklandı
Foto: Arşiv

Topraklık Mahallesi'nde dün gece Abdullah Kolcu (50) ile birlikte yaşadığı Azerbaycan uyruklu Alida İ. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Kolcu, kadını ve oğlu N.H'yi dövdü.

Bu sırada çocuk, mutfaktan aldığı bıçakla Kolcu'yu yaraladı. Devlet Hastanesine kaldırılan Kolcu, sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Şüpheli, işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Çocuğun annesi Alida İ. de gözaltına alındı.

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