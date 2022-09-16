Birlikte yaşadığı kadının üzerine kızgın yağ döktü

Kırıkkale'de birlikte yaşadığı kadını, üzerine kızgın yağ döküp yaraladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 16.09.2022 - 15:08

Birlikte yaşadığı kadının üzerine kızgın yağ döktü

'de birlikte yaşadığı kadının üzerine kızgın yağ döktüğü iddia edilen zanlı yakalandı.

İddiaya göre, A.Ş. ile Ç.D. (27) arasında Gürler Mahallesi Şehit Ferhat Gencer Sokak'taki evlerinde tartışma çıktı.

Tartışma seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Birlikte yaşadığı kadının üzerine kızgın yağ döktü - 1

A.Ş'nin üzerine kızgın yağ döktüğünü iddia ettiği Ç.D, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yüzünün bir kısmı ile boyun, sol kolu ve göğsünde 2. derece yanık oluşan Ç.D. tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan A.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...