Birşah sütler neden toplatılıyor? Üretici firma Danone'den açıklama geldi

ÜRETİCİ FİRMADAN YAPILAN AÇIKLAMA



Danone tarafından yapılan açıklamada;



"Süt ve sütlü ürünler üretimi yapmakta olduğumuz tesisimizde kullanılan UHT süt üretim teknolojisi gereği, üretimin başlangıcında sıcaklık dengesini sağlamak amacıyla içilebilir su kullanılmaktadır.



Üreticilerinden olduğumuz Birşah marka 1 litre %3,1 Yağlı UHT İçme Sütünün üretim hattında yaklaşık bir dakika süreyle, münferit bir teknik aksaklık yaşandığı ve bunun neticesinde 176.L parti no’lu ürünün yaklaşık ilk 100 litresinde (100 paketin) sehven içilebilir suyun paketlendiği tespit edilmiştir. Yaklaşık 100 litre gibi sınırlı sayıdaki içilebilir su içeren ürün halk sağlığını etkileyecek bir tehlike oluşturmamaktadır. Şirketimiz tüm faaliyetlerinde kalite ve gıda güvenliğini daima her şeyin üstünde tutmakta olup geriye izlenebilirlik yapılarak ürün satışa sunulduğu tüm noktalardan toplatılmıştır.



Benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için tedbirimizi aldığımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. Ayrıca tüketici memnuniyeti amacıyla elinizde 176.L parti no’lu ürün bulunması halinde tüketici hattımıza ulaşmanızı rica ederiz." ifadelerine yer verildi.