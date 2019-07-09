Plevne Mahallesi bisikletiyle gezen 4 yaşındaki Özgür Alp Duvarcı'nın ayağı bisikletin jantına sıkıştı.
Durumu gören çevredeki vatandaşlar polise ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu Duvarcı'nın ayağını, sıkıştığı yerden çıkardı.
Bisiklet jantına ayağı sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
İHATürkiye
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bisikletin jantına ayağı sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Plevne Mahallesi bisikletiyle gezen 4 yaşındaki Özgür Alp Duvarcı'nın ayağı bisikletin jantına sıkıştı.