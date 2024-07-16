Bisiklet parkurunda bisiklet süren çocuğa saldırı: Şüpheli gözaltına alındı

Olay, 14 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde Vadipark'ta gerçekleşti. İddiaya göre akşam saatlerinde parktaki bisiklet parkuruna giderek bisiklet süren 14 yaşındaki çocuk aynı parkta ailesiyle bulunan kişinin saldırısına uğradı.

"BİR DAHA BURAYA GELMEYECEKSİN"

Bir kişi önce gelerek çocuğun parkurda bisiklet sürmesine tepki gösterdi daha sonra ona saldırarak “bir daha buraya gelmeyeceksin" diye tepki gösterdi. O anlar kask kamerası tarafından böyle görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine çalışma yapıldı.



