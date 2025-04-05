Bisiklet süren çocuk ölümden döndü

Aniden yola çıkan bisikletli çocuğa hafif ticari araç çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü çocuk yaralandı.

Bisiklet süren çocuk ölümden döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki Süleyman E.’nin kullandığı hafif ticari araç, park halindeki aracın arkasından aniden yola fırlayan 10 yaşındaki öocuğun kullandığı bisiklete çarptı.

Kazada yaralanan ve 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

SON ANDA KURTULDU

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde, yolda süren çocuğun aracın arkasından çıktığı sırada araç ile çarpışması ve yere düştüğü sırada aracın altında kalmaktan son anda kurtulması yer aldı.

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