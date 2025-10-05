Bisikletini motosiklete çevirdi! Ceza yağdı
Tokat'ta bisikletini motosiklete çeviren gence, 45 TL para cezası verildi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis ekipleri tarafından alkol ve abartı egzoz denetimi yapıldı.
Erbaa Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerinin 20 trafik polisiyle gerçekleştirdiği uygulama, ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Gece saatlerinde 4 ayrı kontrol noktasında yapılan uygulamada toplam 150 araç sorgulandı.
Denetimlerde 6 sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza kesilirken, bir kişiye ise bisikletini motosiklete dönüştürmekten 45 TL para cezası uygulandı.
Toplamda yaklaşık 230 bin TL tutarında trafik cezası uygulandı.
Polis ekipleri, denetimlerin trafik güvenliğini sağlamak ve muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla düzenli aralıklarla sürdürüleceğini bildirdi.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Trafik Cezası
- Tokat