Bisikletini vermeyen 13 yaşındaki çocuğu, akranları bıçakladı
13.11.2025 10:09
İHA
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde parkta bisiklet süren 13 yaşındaki çocuk, bisikletini gasp etmek isteyen akranlarına direnince bacağından bıçaklanıp yaralandı.
Akran zorbalığı haberlerine bir yenisi daha eklendi.
Olay, geçtiğimiz pazar günü İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Merkez Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda meydana geldi.
BİSİKLETİNİ VERMEK İSTEMEYİNCE BIÇAKLANDI
İddiaya göre; 13 yaşındaki O.S. parkın içerisindeki bisiklet parkurunda bisiklet sürdüğü sırada, yanına yaklaşan başka çocuklar tarafından gasp edilmek istendi.
Bisikletini vermemek için direnen çocuk, bacağından bıçaklandı.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Kanlar içinde kalan çocuk çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Yaralı çocuğun 3 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çocukların park içinde kısa süreli bir kovalamacanın ardından saldırıda bulundukları görüldü.
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren çocukları yakalamak için çalışma başlattı.
TÜRKİYE'DE HER 4 ÇOCUKTAN 1'İ AKRAN ZORBALIĞINA MARUZ KALIYOR
Çağımızın en büyük problemlerinden biri haline gelen akran zorbalığı ile ilgili yapılan araştırmaya göre; Türkiye'de her 4 çocuktan 1'i akran zorbalığına maruz kalıyor.
Araştırma, çocuklar için en tehlikeli ve yaralayıcı zorbalık türünün siber zorbalık olduğunu ortaya koydu.
Genellikle sözlü şiddetle başlayan akran zorbalığı çoğunlukla fiziki şiddetle devam ediyor.
Dışlanma ve ötekileştirme çocuklarda derin izler bırakıyor ancak çocuklar için en tehlikelisinin siber zorbalık olduğu belirtiliyor. Ekranlar ise zorbalığın tetikleyicisi olarak görülüyor.
BENZER OLAY KAĞITHANE'DE YAŞANMIŞTI
İstanbul Kağıthane'de de 3 Eylül tarihinde iddiaya göre; 16 yaşındaki İ.H.K. ile 13 yaşındaki E.S., tek başına bisikletle gezmekte olan 10 yaşındaki A.U.İ.'yi gördü ve bisikletini istemişti.
10 yaşındaki çocuk, bisikletini vermek istemeyince akranları tarafından tekme tokat dövülmüştü.
Mağdur çocuk A.U.İ. bisikletini vermek istememesi üzerine iki çocuk tarafından bıçakla tehdit edilip kovalanmaya başlanmıştı.
A.U.İ. kaçtığı sırada, oradan geçmekte olan bir otomobil çocuğa çarptı. İ.H.K. ve E.S., daha sonra A.U.İ.'nin yanına gidip onu tekme tokat dövmüştü.