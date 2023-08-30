Bisikletini vermeyince bıçaklandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Örnek ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Örnek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olayın ardından kaçan H.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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