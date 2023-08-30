Bisikletini vermeyince bıçaklandı

İstanbul Bahçelievler'de bisikletiyle giden 19 yaşındaki Halil Örnek'in yanına gelen 14 yaşındaki H.A. bisikletleri değiştirmek istedi. Bisikletini vermek istemeyen Halil Örnek ile H.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.A., Halil Örnek'i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Örnek hayatını kaybetti.

Bisikletini vermeyince bıçaklandı

Bahçelievler'de bisiklet değiştirme tartışması cinayetle bitti.

Soğanlı Mahallesi, Gezer Sokak'ta akşam saatlerinde bisikletle sokağa gelen 14 yaşındaki H.A, aynı mahallede yaşayan 19 yaşındaki Halil Örnek'in yanına gelerek, "Bisikletlerimizi değişelim mi?" diye sordu.

H.A ile Halil Örnek arasında çıkan tartışmada, H.A., Örnek'i göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Bisikletini vermeyince bıçaklandı - 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Örnek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Örnek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan H.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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