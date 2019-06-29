Hatay'ın Payas ilçesi Karbeyaz Mahallesi'nde Senem Altunsoy (15) ekmek almak için evinden çıktı.
Altunsoy, bisikletinin freni tutmayınca duramayıp bir evin duvarına çarptı.
Ağır yaralanan kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bisikletinin freni tutmadı, duvara çarparak hayatını kaybetti
İHATürkiye
Hatay'da bisikletinin freninin tutmaması sonucu duvara çarpan 15 yaşındaki Senem yaşamını yitirdi.
Hatay'ın Payas ilçesi Karbeyaz Mahallesi'nde Senem Altunsoy (15) ekmek almak için evinden çıktı.