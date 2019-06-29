Hatay'ın Payas ilçesi Karbeyaz Mahallesi'nde Senem Altunsoy (15) ekmek almak için evinden çıktı.

Altunsoy, bisikletinin freni tutmayınca duramayıp bir evin duvarına çarptı.

Ağır yaralanan kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.