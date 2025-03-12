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Bisikletiyle denize düştü, çıkamayınca itfaiye kurtardı

İstanbul Bakırköy sahilindeki iskelede, bisikletiyle ilerleyen bir kişi denize düştü. Denizden çıkamayan kişiyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Bisikletiyle denize düştü, çıkamayınca itfaiye kurtardı

Bakırköy’de bir kişi bisikletiyle denize düştü.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Şenlikköy Mahallesi’ndeki iskelede meydana geldi.

Bisikletiyle ilerleyen kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

Olayı görenler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bisikletiyle denize düştü, çıkamayınca itfaiye kurtardı - 1 Olayın yaşandığı iskele

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, denizden çıkamayan kişiyi kurtardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından denize düşen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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