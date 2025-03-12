Bisikletiyle denize düştü, çıkamayınca itfaiye kurtardı

Bakırköy’de bir kişi bisikletiyle denize düştü.



Olay, dün saat 20.00 sıralarında Şenlikköy Mahallesi’ndeki iskelede meydana geldi.



Bisikletiyle ilerleyen kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.



Olayı görenler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.