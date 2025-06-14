Bisikletiyle dereye uçan çocuk hayatını kaybetti

Aydın'da 12 yaşındaki Ali Osman Akın, elektrikli bisikletinin kontrolünü kaybederek dereye uçtu. Akın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bisikletiyle dereye uçan çocuk hayatını kaybetti

'ın Efeler ilçesi Danişment Mahallesi'nde 12 yaşındaki Ali Osman Akın elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken kontrolünü kaybederek dereye uçtu.

İhbar ile olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ali Osman Akın'ın olay yerinde hayatının kaybettiği tespit edildi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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