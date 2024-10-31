Bisikletiyle düşüp çöp kamyonunun altında kalan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Antalya'da bisikletle sokakta gezen 11 yaşındaki çocuk, dengesini kaybedip çöp kamyonun altında kalarak can verdi.

Bisikletiyle düşüp çöp kamyonunun altında kalan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, saat 14.45 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Şafak Mahallesi 4256 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, diğer çocuklarla birlikte sokakta bisiklet süren 11 yaşındaki Bilal Çakar, dengesini kaybedip yere düştü, bu sırada hemen arkasından gelen H.D.'nin kullandığı Kepez Belediyesine ait 07 BBR 456 plakalı kamyonunu altında kaldı.

Bisikletiyle düşüp çöp kamyonunun altında kalan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - 1

Kazanın haber verilmesi üzerine kaz yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonun altından çıkartılan küçük çocuk, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi. Sürücü ise polis ekiplerince karakola götürüldü.

Bisikletiyle düşüp çöp kamyonunun altında kalan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - 2

GERİYE EZİLMİŞ BİSİKLETİ KALDI

Ölüm haberini duyup olay yerine gelen küçük çocuğun ailesi sinir krizleri geçirdi. Kaza yerinde Çakar'dan geriye ayakkabısı ve kamyon lastiğinin ezdiği küçük bisikleti kaldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Bilal Çakar'ın cansın bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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