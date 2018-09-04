Aydın'da bisikletle işe giden kadın, midibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda işine bisikletiyle giden 1 çocuk annesi Nihal Kasapoğlu (32), Fatih Camisi mevkisinde park halindeki kamyonetin açılan kapısına çarparak düştü.
Yola savrulan Kasapoğlu'na S.G.'nin kullandığı midibüs de çarptı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kasapoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kasapoğlu'nun cenazesi, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada, olay yerine gelen Kasapoğlu'nun eşi gözyaşı döktü.