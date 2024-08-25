Bisikletle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü

Samsun'da 3 tekerli bisikletiyle yaya yolundan yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bisikletle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü

Kaza, 'un Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Taflan Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. 3 tekerli bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki emekli öğretmen Sevgi Batman'a, Serkan E. idaresindeki 20 FP 820 plakalı Mercedes marka otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 3 tekerli motosikletiyle yola savrulan yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kaza yerine gelen yaşlı kadının yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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