Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün katiline 25 yıla kadar hapis istemi

İstanbul'da bisikletli Doğanay Güzelgün'e (51) çarparak ölümüne neden olan Temel Ünlü (24) hakim karşısına çıktı.
"KEŞKE O GÜN KOLUM KOPSAYDI DA EVDEN ÇIKMASAYDIM''
Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yapan Temel Ünlü, "Ehliyetim yok. Polis uygulama noktasında durdum. Başka bir araçla ilgilenirken kaçtım. En fazla arkadan bir ceza gelir diye düşündüm. Kovalamaca olmadı. Kamera kayıtlarında görülür zaten. Ben pişmanım. Keşke o gün kolum kopsaydı da evden çıkmasaydım." diye konuştu.
Kazadan sonra suçu üstlenmeye giden Temel Ünlü’nün arkadaşı Mehmet Can Ç. ise, "Trafik kazası yaptığını ve aracı almamı istedi. Ben de olayı tam olarak bilmeden gittim.'' dedi.
25 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, tüm dosya kapsamında yaptığı değerlendirmede sürücü belgesi bulunmayan sanığın, olay günü bir arkadaşının evinde alkol aldıktan sonra kız arkadaşıyla dışarı çıktığı ve kız arkadaşının beyanına göre araç içerisinde alkol ve uyuşturucu madde kullanımına devam ederek yolda iki ayrı polis denetiminden kaçarak, yüksek süratte araç kullandığını belirtti.
Savcı mütalasının devamında görevli polis memurunun alınan beyanında Temel Ünlü’nün yaklaşık 120-130 kilometre hızla uzaklaştığı, araç içerisinde yapılan aramada 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği, sanığın ehliyetinin bulunmadığı, olay öncesinde alkol aldığını beyan etmesinden sanığın olası kastla maktülün ölümüne neden olduğunu ifade ederek sanık Temel Ünlü’nün ''Olası kastla ölümü neden olma'' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
''TEK SUÇUM HIZLI GİTMEKTİ''
Temel Ünlü, mağdur olduğunu iddia etti. Gençliğin vermiş olduğu etkiyle hızlı gittiğini, tek suçunun bu olduğunu öne süren sanık "Kendisi rahmetli oldu, beni de yaşarken mezara koydu.'' dedi.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.
İDDİANAMEDEN
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Temel Ünlü hakkında ''Bilinçli taksirle ölüme neden olma'' suçundan 2 yıl 6 aydan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.
NE OLMUŞTU?
Bostancı sahil yolunda, 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 05.30 sıralarında meydana gelen kazada, polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen Temel Ünlü'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu bisiklet süren 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti.
Kazanın ardından otomobilde bulunan Ceren K. ile, otomobilin sürücüsü olduğunu söyleyerek teslim olan Mehmet Can Ç. gözaltına alındı. Kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini öğrenen Mehmet Can Ç. ifadesinde otomobili Temel Ünlü'nün kullandığını söylemesi üzerine çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.
Güzelgün'ün ölümüne neden olan Temel Ünlü, kazanın üzerinden geçen 71 günün ardından Anadolu Adliyesi'ne giderek teslim olmuştu. 17 suç kaydı olduğu öğrenilen Ünlü, savcılık ifadesinin ardından sevk edildi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderilmişti.
8 Aralık 2023'te Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Temel Ünlü hakkında mahkeme, ''Bilinçli taksirle ölüme neden olmak'' suçundan dava açıldığını ancak sanığa yüklenen suçun ''Olası kastla öldürme'' suçunu oluşturabileceğini belirterek görevsizlik kararı verip, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.
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