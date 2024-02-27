Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün katiline 25 yıla kadar hapis istemi

İstanbul'da bisikletli Doğanay Güzelgün'e (51) çarparak ölümüne neden olan Temel Ünlü (24) hakim karşısına çıktı.

"KEŞKE O GÜN KOLUM KOPSAYDI DA EVDEN ÇIKMASAYDIM''

Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yapan Temel Ünlü, "Ehliyetim yok. Polis uygulama noktasında durdum. Başka bir araçla ilgilenirken kaçtım. En fazla arkadan bir ceza gelir diye düşündüm. Kovalamaca olmadı. Kamera kayıtlarında görülür zaten. Ben pişmanım. Keşke o gün kolum kopsaydı da evden çıkmasaydım." diye konuştu.

Kazadan sonra suçu üstlenmeye giden Temel Ünlü’nün arkadaşı Mehmet Can Ç. ise, "Trafik kazası yaptığını ve aracı almamı istedi. Ben de olayı tam olarak bilmeden gittim.'' dedi.

25 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, tüm dosya kapsamında yaptığı değerlendirmede sürücü belgesi bulunmayan sanığın, olay günü bir arkadaşının evinde alkol aldıktan sonra kız arkadaşıyla dışarı çıktığı ve kız arkadaşının beyanına göre araç içerisinde alkol ve uyuşturucu madde kullanımına devam ederek yolda iki ayrı polis denetiminden kaçarak, yüksek süratte araç kullandığını belirtti.