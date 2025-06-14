Bisikletli gencin feci ölümü
Muğla'da 20 yaşındaki bisiklet sürücüsü Cavit Efe Çetin, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Muğla'da gece saatlerinde bir otomobil sürücüsü Menteşe-Ula Karayolu Gülağzı mevkiinde seyir halindeyken bisikletli Cavit Efe Çetin'e (20) çarptı.
Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine bölgeye trafik, jandarma ve 112 ambulans ekipleri sevk edildi.
Kazada, çarpmanın etkisi ile yola savrulan bisiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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