Bisikletli gencin feci ölümü

Muğla'da 20 yaşındaki bisiklet sürücüsü Cavit Efe Çetin, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bisikletli gencin feci ölümü

Muğla'da gece saatlerinde bir otomobil sürücüsü Menteşe-Ula Karayolu Gülağzı mevkiinde seyir halindeyken bisikletli Cavit Efe Çetin'e (20) çarptı.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine bölgeye trafik, jandarma ve 112 ambulans ekipleri sevk edildi.

Kazada, çarpmanın etkisi ile yola savrulan sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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