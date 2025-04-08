Bisikletli Şenel öğretmen kaza kurbanı
Sivas'ta bir otomobil, bisikletiyle ilerleyen tarih öğretmeni Şenel Yılmaz'a çarptı. Yılmaz, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Sivas'ta bisikletiyle ilerleyen bir öğretmen, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi'ndeki Sivasspor Caddesi'nde meydana geldi.
A.E.B. (22) yönetimindeki 06 US 470 plakalı otomobil, bisikletiyle giden Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesi'nde görev yapan tarih öğretmeni Şenel Yılmaz'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü A.E.B. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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