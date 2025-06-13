Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazada karar belli oldu
Çanakkale'de bisiklet turuna katılmak için antrenman yapan üniversiteli Zeliha Güneş'in öldüğü trafik kazasına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme sürücü Sezai Ç.'yi 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum etti.
Çanakkale'de bisikletli Zeliha Güneş'in yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin davada karar belli oldu.
Kaza, geçen yıl 28 Nisan günü Eceabat'ta meydana geldi.
Sezai Ç. yönetimindeki 17 UR 284 plakalı kamyonet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş'in kullandığı bisiklete çarptı.
11'inci Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'na katılmak için antrenman yapan Güneş, kaldırıldığı Eceabat Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Kazanın ardından gözaltına alınan Sezai Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sezai Ç. hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
KARAR: 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
Davanın karar duruşması, bugün görüldü.
Duruşmaya yaşamını yitiren Zeliha Güneş'in yakınları ile taraf avukatları katıldı.
Avukatların dinlemesinin ardından kararını açıklayan hakim, sanık Sezai Ç. için taksirle ölümüne neden olma suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Ancak sanığın yargılanma sürecindeki davranışları ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak cezasında takdiri indirim yapılıp, cezası 4 yıl 2 ay hapis cezasına indirildi.
Hakim ayrıca kazada asli kusurlu olduğu belirlenen Sezai Ç.'nin sürücü belgesinin cezanın infazından sonra 1 yıl geri alınmasına karar verdi.
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