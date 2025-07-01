Bisikletten düştü, hayatını kaybetti: 10 yaşındaki Yusuf'un acı ölümü

Kocaeli'de bisikletten düşen 10 yaşındaki Yusuf Mahir Bulut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Bisikletten düştü, hayatını kaybetti: 10 yaşındaki Yusuf'un acı ölümü

'nin Darıca ilçesinde dün evine yakın sokak üzerine bisiklet süren 10 yaşındaki Yusuf Mahir Bulut dengesini kaybedip düştü.

Bisikletin gidonu karın bölgesine gelen Bulut, yaralandı.

Çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yusuf Mahir Bulut, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan Bulut, gece saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Yusuf’un, cenazesi otopsi işlemleri için Gebze Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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