Bişkek'te liderler zirvesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak, saat 09.00'da Ankara Havalimanı'ndan havalandı.

Erdoğan'ı, Ankara Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve diğer ilgililer uğurladı.

ERDOĞAN BİRÇOK ÜLKEDEN HÜKÜMET VE DEVLET BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELECEK

Şanghay İş Birliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Kırgızistan 'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26'ncısı düzenlenecek zirve oturumunda hitap edecek. Erdoğan, birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanlarıyla da bir araya gelecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek’e gideceğini duyurmuştu.

Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un davetine icabetle, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihlerinde Bişkek’i ziyaret edeceklerdir. Ziyaret çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız, 1 Eylül Salı günü genişletilmiş formatta düzenlenecek Zirve oturumuna hitap edecek ve liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştireceklerdir."