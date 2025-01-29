"Bitirim 3'lü"den cinayet planı! Öldürene ödül vaadi: 4 kişi tutuklandı

ÖLDÜRENE ÖDÜL VAADEDİLDİ Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Tayfun Ç. ve Handan Ü. yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastanede tedavisi süren Birol Ülkü'nün polise verdiği ifadede kendisini vuranların daha önce tartıştığı Handan Ü. ile Tayfun Ç. olabileceğini söylediği öğrenildi.

Olay, 25 Ocak'ta saat 20.25 sıralarında Pendik ilçesi Fatih Mahallesi Harbiye Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde görev yapan acil tıp teknisyeni Handan Ü. (33) ve ambulans şoförü Birol Ülkü (40) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Suçlamaları reddeden Tayfun Ç.'nin telefonuna savcılık kararıyla el konuldu. Yapılan incelemelerde Tayfun Ç.'nin "Bitirim 3'lü" isimli bir sohbet grubu oluşturduğu tespit edildi.



Grupta vurulan Birol Ülkü'nün fotoğrafının paylaşıldığı, olay günü kullanılan motosikletin fotoğrafının olduğu, olayı gerçekleştirmek için ise silah ve fişek temin ettikleri anların yer aldığı mesajlar bulundu.

Ayrıca Birol Ülkü'yü vuracak olan kişilerin ödüllendirileceği yönünde ifadeler de olduğu öğrenildi.

