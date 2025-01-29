"Bitirim 3'lü"den cinayet planı! Öldürene ödül vaadi: 4 kişi tutuklandı
İstanbul Pendik'te iş arkadaşı olan ambulans şoförü Birol Ülkü ile tartıştığı iddia edilen acil tıp teknisyeni Handan Ü., durumu birlikte yaşadığı Tayfun Ç.'ye anlattı. Tayfun Ç.'nin "Bitirim 3'lü" isimli sohbet grubu kurarak birlikte plan yaptığı şüpheliler, öldürülmesi halinde ödül bile vaadedilen ambulans şoförüne silahlı saldırı düzenledi. Ülkü saldırıda yaralandı. Handan Ü. ve Tayfun Ç.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
İstanbul'da "Bitirim 3"lü" isimli sohbet grubunda cinayet planı yapan 4 zanlı tutuklandı.
Olay, 25 Ocak'ta saat 20.25 sıralarında Pendik ilçesi Fatih Mahallesi Harbiye Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde görev yapan acil tıp teknisyeni Handan Ü. (33) ve ambulans şoförü Birol Ülkü (40) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
Acil tıp teknisyeni Handan Ü. durumu birlikte yaşadığı Tayfun Ç.'ye anlattı. Tayfun Ç. (25), hastaneye gelerek tartıştığı Birol Ülkü'yü tehdit etti.
Birkaç gün sonra motosikletle ilerleyen Birol Ülkü, peşinden gelen kasklı motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken omzundan yaralanan Ülkü yere yığıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastanede tedavisi süren Birol Ülkü'nün polise verdiği ifadede kendisini vuranların daha önce tartıştığı Handan Ü. ile Tayfun Ç. olabileceğini söylediği öğrenildi.
ÖLDÜRENE ÖDÜL VAADEDİLDİ
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Tayfun Ç. ve Handan Ü. yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi.
Suçlamaları reddeden Tayfun Ç.'nin telefonuna savcılık kararıyla el konuldu. Yapılan incelemelerde Tayfun Ç.'nin "Bitirim 3'lü" isimli bir sohbet grubu oluşturduğu tespit edildi.
Grupta vurulan Birol Ülkü'nün fotoğrafının paylaşıldığı, olay günü kullanılan motosikletin fotoğrafının olduğu, olayı gerçekleştirmek için ise silah ve fişek temin ettikleri anların yer aldığı mesajlar bulundu.
Ayrıca Birol Ülkü'yü vuracak olan kişilerin ödüllendirileceği yönünde ifadeler de olduğu öğrenildi.
KAÇARKEN ÇIKMAZ SOKAĞA GİRDİLER
Şüphelilerin saldırıyı gerçekleştirdikleri anlar ise güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, şüphelilerin caddede motosikletiyle ilerleyen Birol Ülkü'ye arkadan ateş ederek yaraladıkları ardında çıkmaz sokağa girdikleri ve panikle motosikletlerinin kontrolünü kaybettikleri görülüyor.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
"Bitirim 3'lü" isimli sohbet grubunun üyelerinden olan T.Ç. (18), B.Y. (17) ve U.Ç. (15) isimli şüpheliler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri sonrası, 1 adet suç kaydı bulunan Handan Ü., 25 adet suç kaydı bulunan Tayfun Ç., T.Ç. ve B.Y. "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 yaşındaki U.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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