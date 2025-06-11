Bitki çayları karaciğerini bitirdi: Nakille hayata tutundu
Aksaray'da 24 yaşındaki bir kadın zayıflamak için sık sık poşetli bitki çayı tüketti, ancak bir süre sonra karaciğer yetmezliği nedeniyle komaya girdi. Genç kadın karaciğer nakliyle yaşama tutunurken, uzmanlar ise bu tarz bitki çaylarına karşı uyarıda bulunuyor.
Zayıflamak için içtiği bitki çayları karaciğerinden etti. 24 yaşındaki genç, organ nakliyle hayata tutundu.
Aksaray'da yaşayan Büşra K., zayıflamak için poşetli bitki çaylarından sık sık tüketiyordu. Günlük 4 fincana kadar bitki çayı içiyordu. Aynı süreçte ağrı kesici ilaçlar da kullanıyordu.
KARACİĞER YETMEZLİĞİ NEDENİYLE KOMAYA GİRDİ
Bir süre sonra ellerinde kırmızı benekler oluştu, eklem ağrıları arttı. Karaciğer yetmezliği nedeniyle komaya girdi.
İlk müdahalesi Aksaray'da yapıldı, durumu ağırlaşınca Antalya'ya sevk edildi.
Sarılık değerlerinin ciddi şekilde arttığı tespit edildi. Bunun üzerine ulusal acil organ bekleme listesine alındı, 24 saat içinde de uygun donör bulundu ve karaciğer nakli yapıldı.
Büşra K, "Sosyal medyada bazı diyetisyenleri takip ediyordum onlar da öğünlere ekliyorlardı ben de iyi geldiğini düşünüyordum kendi vücuduma ama kötü geliyormuş tabi" dedi.
Prof. Dr. Asif Aslaner, "Hastamız biraz hafif kilolu olduğundan dolayı ya da takip ettiği diyetisyenlerin önerileri doğrultusunda kullanmış olduğu bitkisel ilaçlar çaylar, onların neticesinde karaciğeri çok zarar gördü ve bu masum gibi gördüğümüz bir çay karaciğer nakliyle sonuçlandı"diye konuştu.
Genç kadının karaciğer fonksiyonları nakil sonrası normale döndü.
Uzmanlar,, doktor tavsiyesiyle bu tarz poşetli bitki çaylarının tüketilmesi gerektiğini söylüyor.
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