Bitki çayları karaciğerini bitirdi: Nakille hayata tutundu

Zayıflamak için içtiği bitki çayları karaciğerinden etti. 24 yaşındaki genç, organ nakliyle hayata tutundu.



Aksaray'da yaşayan Büşra K., zayıflamak için poşetli bitki çaylarından sık sık tüketiyordu. Günlük 4 fincana kadar bitki çayı içiyordu. Aynı süreçte ağrı kesici ilaçlar da kullanıyordu.

KARACİĞER YETMEZLİĞİ NEDENİYLE KOMAYA GİRDİ



Bir süre sonra ellerinde kırmızı benekler oluştu, eklem ağrıları arttı. Karaciğer yetmezliği nedeniyle komaya girdi.



İlk müdahalesi Aksaray'da yapıldı, durumu ağırlaşınca Antalya'ya sevk edildi.



Sarılık değerlerinin ciddi şekilde arttığı tespit edildi. Bunun üzerine ulusal acil organ bekleme listesine alındı, 24 saat içinde de uygun donör bulundu ve karaciğer nakli yapıldı.