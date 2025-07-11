Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı (2025-BKUBTS) ne zaman?

Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı tarihine ilişkin yazılı açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, BKUBTS bu yıl kasım ayında gerçekleşecek.

2025 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2025-BKUBTS)" Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 05 Ekim 2025 tarihinde ÖSYM tarafından belirlenecek sınav merkezlerinde yapılacak.



13.02.2019 tarih ve 30685 sayılı “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik"te belirtilen bitki koruma ürünleri bayi ve toptancı izin belgesi verilecek kişilerde aranan şartları sınava başvuru yapıldığı tarih itibariyle sağlamadığı halde yanlış beyanda bulunarak sınava giren adayların sınavları başarılı olmuş olsalar bile geçersiz sayılacak.