Bitkin batağan bakımın ardından doğaya salındı

Erzurum'da bitkin halde bulunan batağan yavrusu, bakımının ardından doğaya salındı.

Bitkin batağan bakımın ardından doğaya salındı

Kentte bir süre önce vatandaşlarca bitkin halde bulunan batağan yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından özenle bakılan batağan yavrusuna beslenme ve tedavi de içeren özel bir bakım uygulandı.

Kırsalda sulak doğal yaşam alanına bırakılan batağan yavrusu, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.​​

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