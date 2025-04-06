Bitkin halde bulunan ceylan tedavi altına alındı

Doğada bitkin halde bulunan ceylan tedavi altına alındı. Ceylanın sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından netleşeceği bildirildi.

Bitkin halde bulunan ceylan tedavi altına alındı

’nin Hasanbeyli ilçesine bağlı Karayiğit köyünde vatandaşlar tarafından yaralı bir yavru ceylan bulundu.

Doğada bitkin halde yatan ceylanı fark eden köylüler, durumu vakit kaybetmeden Koruma ve ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK DURUMU KONTROLLER SONRASI NETLEŞECEK

Olay yerine gelen yetkililer, yaralı ceylanı teslim alarak ilk müdahaleyi yaptı. Ceylanın sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından netleşeceği bildirildi.

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