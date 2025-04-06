Bitkin halde bulunan ceylan tedavi altına alındı
Doğada bitkin halde bulunan ceylan tedavi altına alındı. Ceylanın sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından netleşeceği bildirildi.
Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesine bağlı Karayiğit köyünde vatandaşlar tarafından yaralı bir yavru ceylan bulundu.
Doğada bitkin halde yatan ceylanı fark eden köylüler, durumu vakit kaybetmeden Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi.
SAĞLIK DURUMU KONTROLLER SONRASI NETLEŞECEK
Olay yerine gelen yetkililer, yaralı ceylanı teslim alarak ilk müdahaleyi yaptı. Ceylanın sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından netleşeceği bildirildi.
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