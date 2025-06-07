Bitkin halde bulunan kurt yavruları koruma altına alındı

Muş'un Karaağaçlı beldesindeki İskender Yaylası'nda hayvancılık yapan aile tarafından bitkin halde bulunan dört kurt yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bir süre veteriner tarafından bakımları yapılan kurt yavruları, tedavi ve rehabilitasyonları için Van YYÜ Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

REHABİLİTASYON SÜRECİNE BAŞLANDI

Kontrollerde iki aylık oldukları belirlenen kurt yavrularına özenle bakan merkezdeki görevliler, yavruların iyileşmeleri için bakım ve rehabilitasyon sürecine başladı.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, doğal hayatın devam etmesi için faaliyet yürüten kurumlarla koordinasyonu sağlayarak ekolojik dengenin bozulmadan devam etmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

