Bitlis Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Bitlis Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Bitlis Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Saat 22.20 itibarıyla sonuçlar;

Açılan Sandık: %85,09

AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay - Yüzde 38,49

DEM parti adayı Mehmet Karabaş - Yüzde 37,17



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