Bitlis ve Muş'ta 369 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde kardan kapanan 165 köy yolundan 159'unu ulaşıma açtıklarını bildirdi.



Olumsuzluk yaşanmaması için kapalı 6 köy yolunun da en kısa sürede ulaşıma açılacağını belirten Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır olduğunu kaydetti.



MUŞ



Muş'ta 3 gün önce etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan 210 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin 3 gündür sahada çalışma yürüttüğünü belirtti.



Kapanan tüm köy yollarının açıldığını ifade eden Yentür, yol genişletme çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.



VAN



Van'da etkili olan kar yağışı sonrası Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaz örtüyle kaplandı.



Her mevsim farklı bir manzarayla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken şelaleye gelenler, güzel manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.