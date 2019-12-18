Bitlis ve Siirt'te Kıran-8 operasyonu

İçişleri Bakanlığı'nca, Bitlis-Siirt illerinde “Kıran-8 Sehi Ormanları” operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Bitlis ve Siirt illerinde, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca 'Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatılmıştır.



Bahse konu operasyonda, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucuları timlerinden oluşan (3.480) personel [(232) operasyonel tim] görev almaktadır.



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen KIRAN Operasyonları, kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir."