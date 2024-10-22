Bitlis'e mevsimin ilk karı yağdı

Sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı araçları ve sokakları beyaza bürüdü. Bölgede her yıl kasım ayı gibi başlayan kar yağışı bu yıl daha erken görülürken özellikle Rahva bölgesinde sürücülere zor anlar yaşattı. Yüksek kesimlerde daha da etkili olan kar, yüksek kesimlerde yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.



Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi.