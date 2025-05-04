Bitlis'i fırtına vurdu, çatılar uçtu

Adilcevaz ilçesinde etkili olan yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı Göldüzü köyünde ikamet eden ve Malatya’da inşaatlarda çalışan şahsa ait ev ve müştemilatın çatısı fırtına nedeniyle uçtu.

Esen Erçetin isimli hane sakini, "Gece saatlerinde şiddetli bir yağmur ve fırtına oldu. Bu fırtınadan dolayı evimizin, ahırımızın ve ambarımızın çatıları uçtu. Tavuklarımızın hepsi telef oldu. Yetkililere sesleniyoruz, bize bir el atsınlar ve bu sıkıntımızı gidersinler." dedi.