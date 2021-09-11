Bitlis'in 9 köyünde sokağa çıkma yasağı

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle bölgedeki 9 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Valilikten yapılan açıklamada, il merkezindeki bazı köy ve bağlı mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bitlis ili merkez ilçesi sınırlarındaki Ağaçpınar, Ayrancılar, Kaşıklı, Kayalıbağ, Karaca, Konalga, Yeşilsırt, Narlıdere, Tanrıyar köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu alanlarda, teröristlerin yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 11 Eylül saat 03.30'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

